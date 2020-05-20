Шоумен "Дизель шоу" о смерти Марины Поплавской в ДТП: "Я был агрессивно настроен против водителя"

Сергей Писаренко о гибели коллеги узнал в интернете

Октябрь 2018-го года разделил коллектив "Дизель шоу" на до и после. Его участники попали в страшное ДТП, в котором погибла артистка Марина Поплавская. Ей было 38 лет. Один из шоуменов Сергей Писаренко в тот трагический момент не был в автобусе.

В интервью для рубрики "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Сергей рассказал, как узнал о трагедии

"Мы не находились в этот момент в Киеве. Вместе с женой были где-то за Уралом. Сидим после выступления, открывает интернет, а там написано, что актеры "Дизель шоу" попали в аварию на Житомирской трассе. Мы пишем сразу ребятам и спрашиваем, что произошло. Они говорят – Маринка погибла, водитель уснул во время обгона. Она вылетела в лобовое стекло, без вариантов для жизни. Вы знаете, я был настолько агрессивно настроен против водителя этого автобуса, и когда ребята, побывавшие в этой аварии, за него заступились, я оценил их человеческие качества. Они его просто простили – я бы не простил", – признается Писаренко.

Смотрите полное эксклюзивное интервью с Сергеем Писаренко

Напомним, ранее актриса "Дизель Шоу" рассказала о восстановлении после ДТП, в результате которого погибла ее подруга и актриса Марина Поплавская.

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