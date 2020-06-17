Шрам на душе и лице: Оля Полякова призналась, что ее избивал бывший возлюбленный-политик

Украинской звезде было всего 17 лет

Украинская певица Оля Полякова, которая впервые прокомментировала новые отношения 15-летней дочери, рассказала о физическом насилии со стороны своего бывшего возлюбленного. По словам артистки, мужчина избивал ее периодически, а как-то раз даже поджег ее квартиру.

Такое признание "Королева ночи" сделала во время интервью с Машей Ефросининой в ее программе "Экзамен" на YouTube-канале.

"Он избивал меня периодически. А когда я его бросила, он мало-того, что поджег мне квартиру, так еще и нанял своих друзей. Они меня подловили под ночным клубом и избили до полуобморочного состояния, до рассечения брови. Это было ужасно – возникли серьезные проблемы, в том числе и со слухом... Мне было 17 лет, и было уголовное дело. Сегодня этот человек политик в Виннице", – шокировала признанием Полякова.

Ко всему, Оля в эфире программы хотела назвать имя абьюзера, чтобы сейчас привлечь его к криминальной ответственности, но сдержала эмоции.

"Гори в аду", – ограничилась звезда таким высказыванием.

В сюжете смотрите, как Оля Полякова проводила время на карантине:

По словам украинской исполнительницы, ее супруг ни разу за 15 лет не проявлял физической агрессии и она счастлива в браке с ним: "Каждое утро он мне говорит, как прекрасно я выгляжу".

Оля Полякова с мужем Вадимом Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, что до этого Оля Полякова призналась, что воспитывала старшую дочь Машу, используя рукоприкладство.

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