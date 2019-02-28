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Штраф 2 млн грн для представителя Украины на "Евровидении 2019" появился впервые – НОТУ

Александра Кольцова утверждает, что специальных условий для MARUV

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:20
Евровидение 2019
Евровидение 2019
Фото: Сегодня

28 февраля в 11:00 стартовала пресс-конференция НОТУ, где члены правления отвечают на накопившиеся вопросы журналистов.

Так, член правления НОТУ Александра Кольцова сообщила, что штраф в 2 млн грн, который насторожил победительницу Нацотбора MARUV, в этом году появился впервые. Ни Джамала, ни O.TORVALD, ни MELOVIN в случае невыполнения обязательств перед НОТУ не должны были заплатить штраф.

"Штрафные санкции в этом году появились впервые", – призналась Кольцова.

В то же время Александра Кольцова утверждает, что специальных условий для MARUV не было.

Ранее мы писали, что Украина отказалась от участия в "Евровидении 2019". Кроме того, в EBU прокомментировали отказ Украины от "Евровидения 2019".

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