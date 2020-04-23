Шутка к 1 апреля или правда: Алина Гросу подогрела слухи о беременности

Певица призналась, что хочет родить дочку

1 апреля украинская певица Алина Гросу озадачила поклонников в социальной сети снимком положительного теста на беременность. Но не все подписчики принялись поздравлять звезду, многие восприняли эту публикацию как первоапрельскую шутку и ждали, пока на следующий день певица признается. что пошутила. Но этого так и не случилось.

Во время интервью на Instagram-странице программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", Алина Гросу впервые прокомментировала слухи о возможном пополнении в их семье и свою публикацию 1 апреля.

"Надо же было мне ума выложить это 1 апреля. Многие люди сейчас спрашивают, беременна ли я, но я пока говорить не буду. Это секрет. Хочется что-то скрыть для себя на определенное время и потом уже об этом говорить. Если это так", – заявила она в прямом эфире на Instagram-странице "Зіркового шляху".

Но поклонники Алины не покидали попыток расспросить больше о ее беременности. Один из них поинтересовался, хочет ли певица дочку.

"Доцю хочу, но сначала сына. А так – кого Бог даст", – ответила артистка. А на прямой вопрос журналиста телеканала "Украина", планируют ли супруги в ближайшее время пополнение в семье, Алина сказала: "На карантине мало кто планирует – оно или выходит, или нет".

Напомним, что до этого украинская певица Алина Гросу рассказала об отношениях с матерью. Ранее мы также писали, что стала известна стоимость свадьбы Алины Гросу.

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