Шварценнегер на личном танке переехал лимузин

"Терминатор" во всей красе показал свой танк, на котором иногда катает школьников

Суперзвезда кино и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер прокатил ведущего CNBC Джея Лено на своем танке. На пути танка стоял лимузин, но объезжать его не стали.

Танк полностью переехал автомобиль.

Шварценеггер рассказал, что танк M47 американского производства весит около 50 т, его длина – 8 м, высота - 3,3 м. По его словам, М47 был построен специально для корейской войны, а потом его отдали австрийской армии. Шварценеггер рассказал, что он ездил на таком танке еще в Австрии, когда учился управлять в специальной школе этими боевыми машинами. Сейчас танк принадлежит ему, и он приводит иногда сюда школьников, и они могут бесплатно покататься с ним на танке.

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Напомним, в конце марта 70-летнему Шварценеггеру сделали операцию на открытом сердце. После пробуждения актер сразу же пошутил.

Экстренная операция понадобилась Шварценеггеру во время замены катетерного клапана. Хирурги медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, куда прибыл Шварценеггер, во время замены клапана столкнулись с осложнением, в результате чего было принято решение в срочном порядке прооперировать актера.

Напомним, стало известно, что летом 2018 года стартуют новые съемки нового фильма "Терминатор".

Напомним, фэнтези с участием Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана "Тайна Печати дракона: путешествие в Китай" наконец получил дату релиза. Фильм стартует в широком прокате 16 августа 2018 года.