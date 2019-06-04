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Схватил за волосы: на Майли Сайрус напал фанат

Поклонник певицы прорвался к ней из толпы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Майли Сайрус со своим супругом Лиамом Хемсвортом
Майли Сайрус со своим супругом Лиамом Хемсвортом
Фото: Getty Images

С известной американской певицей Майли Сайрус, которая появится в пятом сезоне "Черного зеркала", случился неприятный инцидент – на нее напал сумасшедший поклонник.

Смотрите видео об откровенных и шокирующих признаниях звезд:

В минувшее воскресенье Майли вместе со своим супругом Лиамом Хемсвортом провели в выходные в Барселоне. Певица приехала туда, чтобы выступить на фестивале Primavera Sound. На своем опыте 26-летняя артистка испытала чрезмерную любовь фанатов, которые иногда творят безумные вещи.

Так, после концерта, когда Майли Сайрус выходила из отеля, один из поклонников схватил звезду за волосы, потом крепко обхватил рукой за шею и поцеловал певицу. Майли удалось вырваться, а супруг сразу прикрыл ее собой. Один из поклонников опубликовал в Twitter видео неприятного для артистки момента.

Напомним, что ранее Майли Сайрус сменила имидж и стала похожей на себя 10 лет назад. До этого Майли Сайрус "превратилась" в мужчину ради участия в эпатажном драг-шоу. Певица приклеила бороду и надела парик.

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