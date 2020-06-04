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Сильно беспокоится: брат принца Гарри просит уехать герцога из США

Сегодня, 11:09

Принц Уильям переживает за младшего брата

После выхода из королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл переехали жить в Канаду, а затем приняли решение обосноваться в Лос-Анджелесе. Там они сняли роскошный особняк в Беверли-Хиллз, который принадлежит известному голливудскому актеру и продюсеру Тайлеру Перри.

Принц Гарри и принц Уильям
Принц Гарри и принц Уильям
Фото: Getty Images

Герцоги полетели за океан в надежде, что они избавятся от назойливой прессы, но в действительности их особняк находится под постоянным пристальным вниманием репортеров в США. Принц Гарри ежедневно думает над тем, как защитить свою супругу и сына Арчи Харрисона.

Ко всему, внук британской королевы скучает по родному Лондону. В беседе с изданием Us Weekly инсайдер рассказал, что принц Уильям практически каждый день общается с братом и сильно за него переживает. Недавно он даже посоветовал брату вернуться в Британию.

Смотрите в сюжете, как принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали первый день рождения сына Арчи:

"Переезд в чужую страну никогда не бывает легким. Гарри не ожидал, что столкнется с таким количеством проблем. Уильям и Гарри часто общаются на эту тему. Уильям даже посоветовал брату вернуться в Лондон или переехать с семьей в более безопасное место. Он беспокоится о благополучии и безопасности Гарри", – говорит инсайдер.

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Ранее Меган Маркл и принца Гарри обвинили в хищении крупной суммы. Якобы перед переездом в США супруги "выманили" из британской казны деньги.

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