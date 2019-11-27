Смело! Наголо побритый Филипп Киркоров удивил сменой имиджа

Российский актер предстал в неожиданном образе

Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров, на которого недавно подали в суд, удивил поклонников кардинальной сменой имиджа. За годы своей карьеры чернобровый болгарин не экспериментировал с внешностью. Пышная копна волос и густая борода стали визитной карточкой российского исполнителя.

Фура с концертным оборудованием Филиппа Киркорова попала в аварию по дороге в Крым. Детали в видео:

Так, один из известных фотографов России Владимир Широков, который делает портреты звезд, опубликовал на своей странице в Instagram черно-белый портрет Киркорова. На снимке артист позирует в неожиданном образе – с наголо побритой головой и без бороды. Главный акцент кадра – ясные и открытые глаза певца.

Филипп Киркоров Фото: Instagram.com

Многие подписчики остались в восторге от смены имиджа их кумира. Правда, на своей странице в социальной сети Филипп Киркоров таким кадром не поделился. Скорее всего, кадр был сделан давно, а фото лишь сейчас попало в интернет.

Ранее мы также писали, что известный режиссер рассекретил гонорар, который получил от Филиппа Киркорова.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.