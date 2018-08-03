Настя Каменских попала в больницу

Причиной госпитализации артистки стало сильное отравление

Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux

Буквально на днях украинская певица Настя Каменских рассказала о том, чем питается и как поддерживает себя в форме, как сегодня она сообщила, что попала в больницу, где артистке сделали капельницу. Причиной госпитализации стало сильное отравление.

Каменских рассказала на своей странице в Instagram, что сначала занималась самолечением, но ей становилось только хуже, поэтому она обратилась за помощью врачей.

Настя Каменских попала в больницу Фото: instagram/kamenskux

"Я очень сильно отравилась пять дней назад и решила, что самостоятельно смогу себя привести в форму. Но, к большому сожалению, у меня это не получилось, мне становилось все хуже и хуже, меня еще больше тошнило, больше ходила в туалет. Наконец я пришла в больницу и сделала себе капельницу", – поделилась певица.

Настя также посоветовала не заниматься самолечением и не ждать, а сразу обращаться за профессиональной помощью. Впоследствии она добавила, что чувствует себя значительно лучше.

Напомним, Настя Каменских недавно неприятно удивила пользователей сети. На открытии фестиваля в Юрмале певица появилась в черных капроновых колготах и прозрачной блузке.