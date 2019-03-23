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"Сильно похудела": Настя Каменских удивила стильным образом

Поклонники артистки предположили, что она сидит на диете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:54
Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая презентовала новый клип "Попа, как у Ким", опубликовала в своем Instagram фотографию в стильном весеннем образе. Звезда надела джинсовую куртку, джинсы, бело-голубую кофту и кроссовки. Снимок артистки за день собрал 66 тысяч лайков и сотни комментариев.

"Классный стайл, такой позитивный", "Красотулька", "Ты самая красивая и сексуальная из Каменских", "Ты не все, ты одна из многих, та, которая способна очаровать и подарить вдохновение!", "Настя, вы шикарна!", "Я очень вами восхищаюсь и особенно горжусь вашим достижением. Вы единственная, кто себя так проявил на колоссальном уровне". "Настя, ты супер", "Красивая, молодая, талантливая", – пишут комплименты поклонники.
 

INSTAGRAM (@kamenskux)

Некоторые юзеры отметили, что Коменских за последнее время заметно похудела. "Такая худенькая", "Сильно похудела", "Мне кажется, или ты сидишь на диете", – пишут они.

Напомним, также Настя Каменских рассказала о воссоединении с Потапом. Стоит отметить, что паре давно приписывают роман.

Смотрите видео: Настя Каменских ищет работников в свою команду

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Источник: Сегодня
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