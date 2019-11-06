"Сильно влюбилась": экс-девушка Майли Сайрус впервые рассказала о романе с певицей

Блогер призналась, что роман с женщиной у нее произошел впревые

Майли Сайрус и Кейтлин Картер Фото: Getty Images

Бывшая девушка Майли Сайрус, которую известная американская певица недавно бросила, впервые рассказала подробности их романа. Отметим, что сразу после развода с супругом Лиамом Хемсвортом звезда начала встречаться с Кейтлин Картер и даже познакомила ее со своей матерью.

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Однако их роман продлился недолго, ведь Майли Сайрус заметили за поцелуями с новым бойфрендом — музыкантом Коди Симпсоном. Впервые блогер Кейтлин Картер рассказала о романе со звездой и призналась, что очень сильно влюбилась. После тяжелого расставания с любимым мужчиной Майли поддержала девушку и в какой-то момент она почувствовала, что между ними что-то большее, чем дружба.

"В августе мы вместе путешествовали по Европе, и тогда случился мой первый и единственный роман с женщиной. Я сильно влюбилась и чувствовала себя прекрасно. Анализируя нашу с Майли трехлетнюю дружбу, я поняла, что меня всегда тянуло к ней не как к другим друзьям. Но до той поездки я даже не думала о ней в романтическом смысле. Эти отношения открыли мне глаза и вдохновили заняться самопознанием. Я узнала себя с новых сторон, и не только в плане сексуальных предпочтений. Хоть наши отношения часто фигурировали в СМИ как "однополая интрижка", для меня это было нечто большее. Я впервые прислушалась к себе, забыла о всех нормах и нормально жила", – рассказала экс-возлюбленная Майли Сайрус в интервью журналу Elle.

Майли Сайрус и Кейтлин Картер Фото: instagram.com/kaitlynn

Напомним, что после новости о разводе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта, исполнительница отправилась в Италию, где была замечена целующейся с insta-блогером, актрисой и моделью Кейтлин Картер. Новая возлюбленная Сайрус тогда тоже переживала разрыв с супругом — она рассталась с Броди Дженнером, братом Кайли и Кендалл Дженнер.

Мы также писали, что экс-супруг Майли Сайрус узнал об их расставании в интернете.

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