Синди Кроуфорд поделилась романтическим фото с мужем

Супруги позировали на фоне ночного неба и луны

Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford

Знаменитая супермодель Синди Кроуфорд пару месяцев назад отпраздновала 20-летнюю годовщину свадьбы со своим мужем Рэнди Гербером.

В ее Instagram нередко появляются семейные фото с детьми и супругом. На этот раз Синди решила поделиться с поклонниками романтичным фото, на котором они с Рэнди целуются, стоя на причале на фоне яркой луны и ночного неба.

"С национальным днем текилы!", – подписала фото Синди.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер Фото: instagram.com/cindycrawford

Отметим, что до Рэнди Синди уже была замужем за знаменитым актером Ричардом Гиром. Их брак продлился с 1991 по 1995 год. В мае 1998 года она вышла замуж за Рэнди Гербера, бывшего манекенщика и владельца модных ресторанов и ночных клубов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. У пары родилось двое детей – сын Пресли в 1999 году, а в 2001 на свет появилась их дочь Кайя.

Ранее Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер вместе появились на Met Gala-2018.72-й бал Института костюма Met Gala прошел в мае этого года.