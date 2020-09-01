Синди Кроуфорд с мужем продают свой роскошный дом за 16 млн долларов – фото

Дом находится в Беверли-Хиллз

Похоже, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, коснулся и голливудских знаменитостей. Недавно стало известно, что свой шикарный особняк продала мать Ким Кардашьян – Крис Дженнер, а теперь на продажу выставили свой роскошный дом супермодель Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер.

Особняк находится в престижном районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе, сообщает Masion Global.

Особняк был построен в 1959 году, после чего его не раз модернизировали. Сумма, за которую звездная пара планирует продать дом – почти 16 млн долларов.

Дом Синди Кроуфорд Фото: dirt.com Дом Синди Кроуфорд Фото: dirt.com Дом Синди Кроуфорд Фото: dirt.com Дом Синди Кроуфорд Фото: dirt.com Дом Синди Кроуфорд Фото: dirt.com Дом Синди Кроуфорд Фото: dirt.com Дом Синди Кроуфорд Фото: dirt.com Дом Синди Кроуфорд Фото: dirt.com Дом Синди Кроуфорд Фото: dirt.com Дом Синди Кроуфорд Фото: dirt.com Дом Синди Кроуфорд Фото: dirt.com Дом Синди Кроуфорд Фото: dirt.com Дом Синди Кроуфорд Фото: dirt.com Дом Синди Кроуфорд Фото: dirt.com Дом Синди Кроуфорд Фото: dirt.com Дом Синди Кроуфорд Фото: dirt.com Дом Синди Кроуфорд Фото: dirt.com 1/17

Дом с пятью спальнями, монохромным интерьером, высокими потолками, стеклянными стенами и открытой планировкой занимает площадь в 500 квадратных метров. В особняке также есть камин, бар, медиа-зал и огромная кухня. На территории дома есть большой сад, бассейн и домик для гостей.

А вот Дженнифер Лопес кризиса, похоже, не боится. Вместе со своим женихом Алексом Родригесом они приобрели в Майами шикарный особняк за 40 миллионов долларов. Сообщается, что парочка купила это огромное поместье на набережной на острове Стар-Айленде в Майами, где в основном расположены дома знаменитостей и бизнес-магнатов.

Смотрите видео о самых впечатляющих домах звезд:

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