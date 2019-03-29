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Скандал на "Холостяке": что будет в четвертом выпуске

Четвертая серия девятого сезона шоу "Холостяк 2019" состоится 29 марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:32
"Холостяк 9"
"Холостяк 9"
Фото: instagram.com/holostyakstb

В четвертом выпуске романтического реалити "Холостяк" на СТБ Никита Добрынин организует свидания на острове любви Кипр. Ведь именно здесь вышла на землю из пены морской богиня любви Афродита. Пройтись по тропам античных богов Холостяк решит с Софией.

"Она очень нежная и отчасти даже волшебная. Мне хочется, чтобы София сегодня максимально раскрепостилась. Мне кажется, на нашем свидании все будет способствовать тому, чтобы она чувствовала себя свободно", – говорит Никита.

Холостяк Никита Добрынин на свидании с Софией
Холостяк Никита Добрынин на свидании с Софией
Фото: instagram.com/holostyakstb

Пара поедет к купели Афродиты, где по легенде, богиня и Адонис тайно скрывались от всех и молчали, чтобы их не заметили. Считается, что если пара в этом месте сможет выразить свои чувства и понять друг друга без слов, их отношения будут долгими и прочными. Получится ли у Софии с Никитой сблизиться, не промолвив ни слова?

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Другое свидание на Кипре состоится Никиты сразу с тремя девушками – Аней, Юлей и Мариной. Неожиданно для всех одна из участниц предложит сыграть в довольно провокационную игру "Я никогда не…". И девушки поспешат поделиться интимными откровениями. Кому из участниц по вкусу секс в машине, а кому просто сейчас необходима силиконовая грудь?

Холостяк Никита Добрынин устроил тройное свидание
Холостяк Никита Добрынин устроил тройное свидание
Фото: instagram.com/holostyakstb

Но главное событие случится в доме девушек, когда они узнают о наличии мобильного телефона у Оли. Ни для кого не секрет, что это против правил, а за все сезоны подобных прецедентов не было. Пожалеет ли Никита Добрынин о своем подарке, увидим сегодня в 20:00 в эфире романтического реалити "Холостяк" на СТБ.

А в пост-шоу Роза Аль-Намри вместе с участницами попробует разобраться в том, как отдаться чувствам, не навредив ни одношениям, ни себе.

Ранее Сегодня.Lifestyle рассказали все подробности третьего выпуска шоу "Холостяк 9".

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