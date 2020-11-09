Скандал с Артемом Дзюбой из-за секс-видео: Собчак, Лобода и Киркоров бурно отреагировали на происшедшее

Светлана Лобода, Филипп Киркоров и другие призвали не осуждать футболиста

Вчера, 8 ноября, соцсети взорвались от нового скандала, в который попал капитан сборной России Артем Дзюба. Видео не только вызвало фуррор в Сети, неоднозначную реакцию пользователей и фотожабами с редкими комментариями. Клуб лишил Артема Дзюбу звания капитана и теперь он отстранен от ноябрьских матчей.

Знаменитости не остались в стороне от резонансного скандала, а многие даже выступили в поддержку футболиста.

Артем Дзюба Фото: Sportbox

Одной из первых прокомментировала скандал певица Светлана Лобода. Артистка бурно отреагировала на происшедшее, задав риторические вопросы: "Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?!".

Лобода отметила, что Артем Дзюба никого не унизил, не оскорбил и не обидел, но из-за видео сломана его карьера. Далее артистка написала еще более провокационный текст.

"Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?! Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?!", – написала Лобода и призвала подписчиков поддержать футболиста.

Конечно же, и Ксения Собчак не осталась в стороне. Ведущая решила не подвергать цензуре свои слова и выражалась достаточно прямолинейно. Она сравнила скандал с футболистом с политикой СССР.

"Вы вообще замечаете, как "новые стандарты этики" становятся знакомыми и плохопахнущими стандартами СССР? Где на партсобрании могли отругать за "непристойное поведение"? Пусть каждый дрочит как он хочет! Это неприемлемо ставить профессиональное в зависимость от личного", – написала Ксения Собчак.

Также высказалась в сторону футболиста певица Валерия. Артистка отметила, что не является ни фанаткой Артема Дзюбы, ни футбольной болельщицей. Однако пройти "мимо травли" Валерия не может.

"Сам Артём не размещал в сети это видео и, полагаю, не давал разрешения на его использование. Он не совершил никакого преступления, а совершил его как раз тот, кто это видео "слил", а всех остальных, подхвативших его и распространивших, можно считать пособниками", – написала певица.

Затем она призвала своих подписчиков "перестать участвовать в гнусном хайпе" и поддержать футболиста.

Филипп Киркоров, который и сам на днях оказался в скандальной ситуации из-за концерта с Олей Поляковой, вспомнил цитату Уильяма Шекспира.

"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь", – написал артист.

Филипп Киркоров отметил вклад Артема Дзюбы в успех сборной и популяризацию футбола в стране в целом.

"Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду!", – негодовал певец.

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