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Скандал в королевской семье: Элтон Джон первым узнал о решении Меган Маркл и принца Гарри

Дело вокруг ухода герцогов из семьи приобрело неожиданный поворот

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:09
Элтон Джон, Меган Маркл и принц Гарри
Элтон Джон, Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Скандал вокруг неожиданного заявления Меган Маркл и принца Гарри о сложении королевских обязанностей обрело новый поворот. Оказывается, что о решении герцогов никто не знал, кроме именитого музыканта – Элтона Джона. Даже члены королевской семьи ничего не подозревали, а вот друга покойной принцессы Дианы ввели в курс дела.

Подробности совещания членов королевской семьи узнайте в сюжете:

Как сообщает источник Daily Mail, британский певец не знал всех подробностей, но был уведомлен, что герцоги намерены сделать заявление.

"Решение герцоги принимали сами, но своему давнему другу все рассказали. Он узнал все первым, даже королева ни о чем не подозревала. Меган и Гарри созванивались с Элтоном каждый день, прежде чем сделать публичное заявление. Они рассказали ему о своих планах, зная, что он их поддержит и не будет давать нравоучений", – сказано в сообщении.

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Напомним, после королевского заседания Елизавета ІІ сделала официальное заявление относительно дальнейшей судьбы принца Гарри и Меган. Отметим, что на совещании, которое состоялось 13 января, присутствовали – королева Елизавета ІІ, ее сын принц Чарльз и внуки – принцы Уильям и Гарри. Меган пожелала не принимать участие в обсуждении ее будущего и даже не вышла на связь по телефону.

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