Скандал в Сети: Владимир Остапчук продает защитные маски

Подписчики возмутились, что шоумен занимается коммерческой деятельностью в сегодняшних реалиях

В связи со вспышкой коронавируса в Украине был введен карантин, который продлится как минимум до 3 апреля. Из-за высокого спроса средства защиты от инфекции, такие как маски, респираторы, антисептики и перчатки, выросли в цене в десятки раз либо попросту отсутствуют в аптеках. На фоне сложившейся ситуации популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук попал в очередной скандал.

Так, шоумен занялся продажей защитных масок с принтом #подбухиваю. Об этом Владимир Остапчук сообщил на своей странице в Instagram и пригласил подписчиков в свой онлайн-магазин.

"Готовим для вас пару сюрпризов, а пока заходите в мой магазин и выбирайте любимые вещи с самым жизненным хештегом P.S. Каждому покупателю рулон туалетной бумаги в подарок. Не шутка", – написал телеведущий.

В комментариях подписчики возмутились, что Владимир Остапчук занимается реализацией защитных масок в сегодняшних реалиях. Под одним из гневных комментариев телеведущий решил пошутить на эту тему: "Я мужчина. А мужчина никому ничего не должен (суд думает по-другому). Если не поняли, это был шуточный комментарий. Но скорее всего не поняли, поэтому будете писать гневные комменты".

Отметим, защитная маска – не первая вещь в онлайн-магазине Владимира Остапчука. В продаже имеются худе, свитшоты, сумки, чехлы и прочее.

Владимир Остапчук вновь оказался в эпицентре скандала после выступления на разогреве у группы KAZKA:

Ранее мы также писали, что Елена Войченко и Владимир Остапчук трогательно поздравили сына с днем рождения.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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