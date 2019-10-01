Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

Экс-сотрудница клиники, в которой лежит Заворотнюк, пыталась продать фото больной актрисы

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Как сообщают СМИ, диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня" – последняя стадия рака мозга. Кроме того, сегодня все обсуждают новость о том, что состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось.

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А недавно стало известно, что экс-сотрудница клиники, в которой лежит Анастасия Заворотнюк, пыталась продать фото и видео, на которых актриса запечатлена в тяжелом состоянии. Немного позже выяснилось, что женщина передумала отдавать эксклюзивные кадры: "Извините, о продаже фото и видео предложение не актуально, так как пресса уже во всех новостях раздула информацию обо мне. Хотелось анонимности", – якобы заявила она.

Теперь в СМИ появилась информация о том, что бывшей сотруднице клиники грозит наказание. В данный момент ведется расследование, проверка персонала, а также изучение записей камер наблюдения. Об этом пишет издание "Дни.ру". Сообщается также, что пока злоумышленницу не вычислили, однако ей грозит уголовный срок.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова опубликовала видео с Заворотнюк и отключила комментарии.

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