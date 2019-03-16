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Скандал вокруг Майкла Джексона: мировые бренды отказываются работать с наследием артиста

В результате скандального фильма о поп-короле многие бренды отказались от его наследия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:27
Вокруг Майкла Джексона разгорелся скандал
Вокруг Майкла Джексона разгорелся скандал
Фото: instagram.com/davus9095

Скандал вокруг Майкла Джексона не утихает. Выход фильма HBO об артисте, где продемонстрировано влечение звезды к несовершеннолетним мальчикам, спровоцировал волну критики в адрес поп-короля. 

Так, стало известно, что в Лондоне сносят легендарную статую Майкла Джексона, его песни запретили на радио в Канаде. Более того, жена артиста заявила об отсутствии секса с ним. По словам Дебби Роу, их дети появились на свет в результате искусственного оплодотворения.

Теперь появилась информация, что из-за скандального фильма о жизни Майкла Джексона "Покидая Неверленд" от наследия легендарного артиста один за другим отказываются мировые бренды. Среди них Louis Vuitton, Starbucks и культовый сериал "Симпсоны".

Майкл Джексон
Майкл Джексон
Фото: AFP

Louis Vuitton на фестивале Sundance продемонстрировали образы, вдохновением на которые послужила фигура Майкла Джексона. После выхода фильма компания заявила, что не будет производить вещи, которые связаны с поп-королем.

Starbucks в сети своих кофеен отказались от песен культового артиста.

Что касается "Симпсонов", где в одном из эпизодов персонажа озвучил Майкл Джексон, компания решила снять его с ротации.

Смотрите видео о подробностях жизни Майкла Джексона:

Ранее мы писали, что дочь Майкла Джексона Пэрис прокомментировала скандальный фильм о своем отце.

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