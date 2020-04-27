Скандал вокруг Регины Тодоренко о домашнем насилии: реакция звезд

Маша Ефросинина, Ксения Собчак, Анна Седокова и другие высказались о ситуации с певицей

Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко попала в центр скандала из-за высказывания о домашнем насилии. Во время онлайн-интервью на YouTube-канале PeopleTalk.TV звезда затронула тему звездных разводов, а также насилия в семье.

В разговоре с журналистом, артистка вдруг заявила, что женщины, ставшие жертвами насилия, должны задаться вопросом: "А что они сделали, чтобы муж их не бил?". После этого на звезду обрушился шквал осуждений. Многие звезды украинского и российского шоу-бизнеса начали высказывать свое мнение по поводу высказывания коллеги. Мнение артистов разделилось – некоторые из них поддержали Регину, но нашлись и те, кто звезду раскритиковал.

Одной из первых на скандал вокруг Регины Тодоренко отреагировала украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая ответила на пост звезды и заявила, что она может быть полезной, помогая другим женщинам.

"Регина, ты можешь быть полезной тем, что, как публичный человек, которого читают миллионы, будешь открыто призывать женщин не бояться противостоять насильникам: бежать от них, наказывать и не стыдиться просить о помощи! Это единственная догма сегодня! И за это борется весь мир!", – обратилась Ефросинина к Тодоренко.

Позже телеведущая опубликовала отдельный пост в Instagram, в котором эмоционально высказалась насчет скандала с Тодоренко.

"Насилие начинается не с удара. Удару предшествует психологический террор... История с Региной Тодоренко преподнесла нам всем несколько звонких уроков: 1.Лидеры мнений нынешнего поколения – это люди, за которыми все массово следят не потому, что они супер эксперты в любой социальной теме. А потому что они умело показывают свою искрящуюся жизнь в соцсетях! Любая их ошибка или экспертная оценка, и особенно в острой тематике – это гигантский риск быть сверженным со своего же пьедестала! 2. Свержение происходит стремительно и жестоко. Кричащие "поборники" борьбы с насилием делают из объекта своего гнева ту же жертву насилия, не взирая на ее раскаяние и даже покаяние! 3. Не так страшно насилие, как невозможность его искоренить в нашем обществе... Сегодня массовая травля в сетях – это новое орудие уничтожения! Уничтожения без возможности объясниться или быть выслушанным! Уничтожения милосердия! Уничтожения на поражение!" – высказалась Ефросинин.

Украинский дуэт TamerlanAlena поддержал Регину и отметили, что главное – признавать ошибки, делая выводы: "Не ошибившись – не познаем истину! Главное признавать свои ошибки и делать правильные выводы". А певица Анна Седокова отметила что "никто не имеет право оправдывать жестокость в семье".

Также певица призналась, что сама была свидетельницей домашнего насилия. Более того, жизнь свела ее с мужчиной, который оказывал на нее психологическое давление. Анна Седокова выразила надежду на то, что в нашем современном обществе женщину будут принимать и поддерживать такой, какая она есть. Звезда также осудила высказывание Регины Тодоренко, сказав, что это неправильно.

"То, что я услышала вчера от Регины, очень плохо и неправильно. Никто не имеет права оправдывать жестокость в семье", – написала она.

В то же время Тодоренко поддержала продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, которая также является продюсером шоу "Орел и Решка", ведущей которого долгое время была Регина Тодоренко.

INSTAGRAM

"Друзья! Хочу поддержать Регину Тодоренко и сказать, что знаю эту девочку много лет. Это абсолютно светлый, добрый, позитивный человек! И если она некорректно выразилась по поводу домашнего насилия, то это не потому, что она является апологетом тирании и садизма в семьях, а просто потому, что сэмоционировала, не подумала, вложила не тот смысл", – написала продюсер на своей странице в Instagram.

Также Нателла не обошла стороной лишение Регины статуса "Женщина года" по версии журнала Glamour: "Легче всего мы умеем выносить приговор! Сегодня я поняла, что те, кто больше всего кричат "нет насилию" готовы бить лежачего до последнего! Любой человек имеет право на ошибку! И цена этой ошибки может быть очень высокой! И он эту цену безусловно заплатит! Но то, с каким остервенением у нас умеют за ошибки травить – меня убивает... Сила – в милосердии и прощении. Жаль, что мы так здорово умеем бросать камни, будто все мы без греха".

Солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская также прокомментировала разгоревшийся скандал. На своей странице в Instagram Слава разместила пост, вспомнив о том, что знает о проблеме домашнего насилия не понаслышке.

Слава Каминская утверждает, что пользователи Сети более суток "публично насилуют" Регину Тодоренко за ее некорректное высказывание касательно домашнего насилия, вместо того, чтобы начинать с самих себя и не молчать, когда того требует реальная ситуация в обществе.

"Вот уже более суток интернет с остервенением линчует Регину Тодоренко за ее некорректное высказывание на тему домашнего насилия: проклинает, унижает, лишает премий. Другими словами – публично насилует в поисках истины: кто же виноват в домашнем насилии? Жертва ли? Насильник ли? Мне кажется, что этот вопрос не замыкается только на 2 людях, он гораздо шире, и каждый из нас имеет к нему отношение!", – выразила свое мнение Слава.

39-летняя российская телеведущая Маша Малиновская и вовсе резко высказалась в сторону Регины, поделившись своей историей о домашнем насилии.

"Я пережила сексуальное насилие в детстве. И это был мой первый сексуальный опыт. Я не сделала ничего, чтобы спровоцировать насильника. Я просто возвращалась домой из школы со своей одноклассницей, когда нас затащили в машину и отвезли в лес. Почему это произошло? Потому что его в детстве не научили и ему осталось только действие? Я вот много раз задавалась вопросом, а что я сделала, чтобы он меня не бил и не насиловал? И поняла: я просто не смогла вырваться и убежать. Поэтому я хочу сказать, Регина, ты ТП", – поделилась подробностями Малиновская на личной странице в Instagram.

Российская телеведущая Ксения Собчак решила поддержать коллегу. На своей странице в Instagram известная блондина поддержала певицу и заявила, что не поддерживает слова в духе "сама виновата", но такой масштабной травли в сторону Тодоренко не поддерживает.

Ведущая Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

"С детства не могла терпеть травлю и несправедливость. Ненавидела когда "все на одного". И поэтому считаю своим долгом заступиться за человека, который ошибся, но на которого сейчас развернулась настоящая травля. Регина Тодоренко уже сто раз извинилась за свои слова, но этого мало. Ведь вопрос не в словах, не правда ли? А в том, что нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость. Я против домашнего насилия, против виктимшейминга и рассуждений в духе "она сама виновата", но я также против "диктатуры толерантности". Когда любое неосторожное или глупое слово становится стартом травли", – написала Ксения Собчак.

По словам еще одной известной телеведущей Полины Нени, каждый популярный человек должен фильтровать свои высказывания. Но в тоже время Полина против гонений на Регину Тодоренко.

"Неделю назад я обратила внимание на абсолютно некорректное утверждение оправдывающее насилие в эфире Регины Тодоренко и Насти Ивлеевой. Я остаюсь в своей позиции о борьбе против насилия, во всех формах его проявления, и рада, что в соседней стране, благодаря острой реакции журналистов – эта ситуация стала прецедентом единственно правильного фидбэка на такого рода высказывания. Имея такую силу и власть, как популярность, нужно очень хорошо думать о том, что говоришь, и что пропагандируешь, и быть готовой к разного рода реакциям, в том числе, к адекватным. Это прекрасный урок для всех нас, еще крепче утвердиться в понимании, что насилие – это тема для осуждения, а не рассуждений и шуток! Я категорически против гонений на Регину, каждый человек имеет право на ошибку, и я уверена, что Регина услышит боль каждой третьей женщины", – прокомментировала скандал Полина Неня.

Напомним, что Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года" по версии журнала Glamour. По словам редакции российского глянца, слова ведущей противоречат ценностям и принципам издания.

Также супруг ведущей резко ответил пользователям Instagram, а его комментарии вызвали еще большую бурю негодования в Сети.

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