Скандальная актриса Хизер Локлир заговорила о наркозависимости

Актриса написала сообщение после смерти друга

Хизер Локлир. Фото: Getty

56-летняя звезда "Района Мелроуз" Хизер Локлир, которая недавно проходила долгосрочное лечение психических расстройств, разместила на своей странице в Instagram сообщение, посвященное ее погибшему другу.

"Наркотическая зависимость свирепа и может поглотить вас. Восстановление – лучшая месть. Будьте добры ко всем, кого вы встретите, ваш свет может изменить их путь. Покойся с миром, Джош. Ты коснулся моего сердца", – написала Локлир.

Фото: instagram.com/heatherlocklear

В июле издание People подтвердило, что Локлир прошла долгосрочное лечение от злоупотребления психоактивными веществами.

О скандальном поведении актрисы известно еще давно. В марте этого года она избила своего бойфренда, утверждая, что это была самозащита. Позже, в июне, новый инцидент произошел в доме ее родителей. Локлир напала на родных и пыталась застрелить себя. Позже стало известно, что актриса напала на полицейского и впоследствии попала за решетку. К слову, под заключением актриса пробыла недолго.

Локлир была освобождена из-под стражи в понедельник утром менее чем через 12 часов после ее ареста. Хизер была госпитализирована через пару часов после освобождения из тюрьмы из-за возможной передозировки наркотиками.