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Скандальная Мел Би из Spice Girls требует от бывшего мужа повышения алиментов

Экс-"перчинка" заявила, что не может обеспечивать семью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:52
Мелани Браун
Мелани Браун
Фото: Getty Images

Экс-участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, которая призналась в попытке совершить суицид, требует от своего бывшего мужа увеличить алименты на их общую дочь. Певица утверждает, что находится "на мели" и не может оплачивать счета.

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Так, по словам Мел Би, она около года сидит без работы и не может обеспечивать себя и собственных детей. При этом, ежемесячные траты "перчинки" составляют 120 тысяч долларов.

Мелани нашла выход из сложившейся ситуации и подала заявление в Верховный суд Калифорнии в Лос-Анджелесе, чтобы добиться повышения алиментов от бывшего мужа кинопродюсера Стефена Белафонте, отца ее дочери Мэдисон. Сейчас он ежемесячно перечисляет на содержание девочки пять тысяч долларов.

Певица утверждает, что у нее почти год не было стабильной зарплаты. При этом известно, что после воссоединения Spice Girls Мел Би гастролировала с группой, однако она отказалась назвать сумму своего гонорара.

К слову, накануне Мелани была замечена в Италии на праздновании свадьбы своей подруги Хайди Клум, которая вышла замуж за музыканта Тома Каулитца.

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Напомним, в мае этого года СМИ писали, что Мелани Браун из Spice Girls теряет зрение. Тогда участница знаменитой британской группы ослепла на оба глаза перед самым началом турне.

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