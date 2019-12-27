Скандальная "Мисс Львов 2018" в эфире российского телеканала заявила, что ее преследуют в Украине

24-летняя Наталья Болюх оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву

"Мисс Львова 2018" Наталья Болюх Фото: Facebook-страница Натальи Болюх

"Мисс Львов 2018" Наталья Болюх, которая оскандалилась из-за поездки в Москву, стала героиней российской программы "На самом деле" на "Первом канале" и заявила, что ее преследуют в Украине.

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По словам Натальи, в аэропорту к ней подошли незнакомые мужчины и вели себя довольно агрессивно.

"Я прилетела в аэропорт, выхожу из аэропорта, и ко мне подходят мужчины, берут меня за руку и говорят: "Может тебя обратно в Москву отправить?". Я говорю: "Отстаньте от меня и вообще не подходите". Продолжаю идти, он ко мне подбегает снова – взрослый мужик, и говорит: "Давай, может за тобой еще Хамер приедет?". Я говорю: "Какой Хамер?". "На московских номерах". Это такое продолжается с того момента, как я вернулась из Москвы. Ну я не понимаю вообще, почему такая агрессия в мою сторону, я ничего плохого не сделала", – заявляет Наталья Болюх.

Кроме того, когда один из гостей студии заявил, что в Украине есть "тупые" и "ничтожественные" люди, при этом на экранах демонстрировали кадры Революции Достоинства, Наталья Болюх сидела молча, позже отметив: "Я все-таки придерживаюсь мнения, что в Украине больше адекватных людей".

Наталья Болюх Фото: Instagram.com

Напомним, ранее 24-летняя победительница конкурса красоты "Мисс Львов 2018" Наталья Болюх на своей странице в Instagram опубликовала кадры, которые были сделаны во время поездки в российскую столицу. В Москве девушка решила отпраздновать свой день рождения, сообщив при этом украинским журналистам, что улетела в Амстердам.

Спустя время выяснилось, что Наталья Болюх поехала в Москву и скрыла этот факт. Более того, видео и фото девушки на своей странице в социальной сети разместил ее друг и чиновник российской Государственной Думы Алик Назарян, который позже заявил, что поддерживает аннексию Крыма и агрессивную политику касательно Украины.

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