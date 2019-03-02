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Скандальная певица MARUV получила награду в РФ

Певица получила победу в номинации "Прорыв года" и обещала приехать в РФ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24
MARUV
MARUV
Фото: YouTube

Украинская певица MARUV, которая выиграла Нацотбор на "Евровидение 2019", но отказалась участвовать в конкурсе, получила награду в России. Артистка получила победу в номинации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018, но за наградой не поехала.

Издание "Московский комсомолец" опубликовало новость о том, что MARUV обрадовалась награде и поблагодарила за это в видео. Вместе с этим финалистка Нацотбора на "Евровидение" упомянула в ролике о том, что скоро приедет с гастролями в РФ. 

"Спасибо всем огромное, я очень рада получить эту награду. К сожалению, не могу сегодня присутствовать, но скоро мы с вами увидимся, я вам обещаю", – заявила MARUV.

Напомним, ранее MARUV обратилась к поклонникам с просьбой немного сбавить обороты и принять эту ситуацию спокойно.

Кроме этого, MARUV получает огромную поддержку в сети. 

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Источник: Сегодня
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