Скандальная певица Шинейд О’Коннор будет лечиться от наркозависимости

Лечение она планирует начать уже на следующей неделе

Ирландская певица Шинейд О’Коннор, которая два года назад сменила религию и имя, сообщила в Twitter, что будет лечиться от наркозависимости.



Шинейд призналась, что последние шесть лет были для нее очень сложными. Потеря любимого человека, наркотики, детские травмы – это все сказалось на состоянии певицы.

Шинейд О'Коннор Фото: Getty

"В этом году я потеряла любимого человека, и это так сильно повлияло на меня, что я ненадолго пристрастилась к наркотикам. Я выросла с множеством травм, со мной жестоко обращались в детстве. Потом я занялась музыкальным бизнесом. Я так и не научилась вести нормальную жизнь. У меня никогда не было времени, чтобы прийти в себя. Я не была готова к этому", – написала Шинейд.



Певица планирует начать лечение уже на следующей неделе. На это уйдет год. Из-за реабилитации она переносит все концерты на 2022 год и просит поклонников не сдавать билеты.



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