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Скандальное дело Натальи Бочкаревой могут закрыть при одном условии

Звезду "Счастливы вместе" обязали выплатить штраф

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
Фото: instagram.com/natalia_bochkareva_official/

Российской актрисе и звезде сериала "Счастливы вместе" Наталье Бочкаревой, которую обвиняют в употреблении наркотиков, грозило тюремное заключение сроком до трех лет. Но теперь стало известно, что следствие закроет скандальное дело после уплаты актрисой штрафа.

Ранее известный певец признался в употреблении тяжелых наркотиков:

Как сообщает Telegram-канал Mash, слушание по делу звезды сериала "Счастливы вместе" состоялось 9 января. Сотрудники правоохранительных органов требуют, чтобы актриса выплатила штраф, тогда ее дело будет полностью закрыто. Правда, дата судебного заседания по данному постановлению пока не определена.

Также не сообщается и сам размер выплаты штрафа. Но в любом случае, как ранее признавалась сама Наталья Бочкарева, инцидент с задержанием негативно повлиял на ее репутацию и карьеру.

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Отметим, что 28 сентября, в сети было обнародовано видео задержания Бочкаревой. В коротком ролике "Даша Букина" якобы признается в хранении кокаина, после того как сотрудники ГИБДД остановили ее авто для проверки документов.

В СМИ писали, что за рулем актриса выглядела взволнованной и "вела себя подозрительно". В записи слышно, как Бочкарева говорит: "Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства". Но позже знаменитость заявила, что кто-то попытался на "скандале" заработать.

Все подробности скандала вокруг звезды "Счастливы вместе" читайте в нашем материале.

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