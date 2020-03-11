Скандального продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Киномагнат выйдет на свободу в 90 лет

Сегодня, 11 марта, суд Нью-Йорка после ряда обвинений в сексуальном насилии приговорил скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна к 23 годам лишения свободы.

Отметим, что до этого адвокат продюсера заявил о намерении оправдать киномагната и добиться справедливости. Но Харви не удалось избежать наказания. Как сообщает CNBC, 67-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании и преступных действиях сексуального характера. На свободу Харви выйдет в 90 лет.

Из-за дела Вайнштейна в США организовали движение #MeToo, в рамках которого женщины откровенно рассказали о домогательствах со стороны высокопоставленных мужчин.

Дональд Трамп прокомментировал приговор суда Нью-Йорка по делу Харви Вайнштейна:

Отметим, что впервые обвинения против Вайнштейна появились в октябре 2017 года. В газете New York Times и журнале New Yorker вышли публикации о десятках случаев сексуальных домогательств со стороны продюсера. В числе актрис, публично выступивших с обвинениями против него, были Роуз Макгоуэн и Эшли Джадд.

Отметим, что сразу после заседания Харви Вайнштейна отвезли не в тюрьму, а в больницу из-за жалоб на сильную боль в груди.

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