Скандального Вайнштейна обвинили в секс-домогательстве к 16-летней девушке

Начинающая модель из Польши согласилась пообедать с киномагнатом в 2002 году

Харви Вайнштейн. Фото: Getty Images

Против опального кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого более 50 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, вновь подали иск.На этот раз польская модель, которая в иске фигурирует под именем Джейн Доу, заявила, что киномагнат домогался ее и принуждал к сексу, когда ей было 16 лет. Также женщина утверждает, что на тот момент она была девственницей, пишет New York Post.

По словам Доу, инцидент имел место быть в Нью-Йорке в 2002 году. Вайнштейн пригласил 16-летнюю девушку на ланч, затем отвез к себе домой и стал грубо склонять к сексуальной близости, в обмен предлагая блестящую карьеру. Когда Джейн отказала, он стал угрожать ей. Харви рассказал модели, что он "сделал карьеру" Пенелопы Круз и Гвинет Пелтроу и что без него они не смогут снятся ни в одном фильме.

"Затем он снял штаны и силой удерживал Джейн Доу. Он брал ее руку и массировал ей свой пенис", – говорится в иске.

Вайнштейн был в ярости, когда испуганный подросток отказал ему, но позже смягчился и отпустил девушку. По словам Джейн, действия Вайнштейна усугубили ее состояние – она впала в депрессию и у нее усилились проявления анорексии.

Напомним, первое обвинение в адрес Вайнштейна прозвучало восемь месяцев назад. С тех пор в общей сложности более 50 женщин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны продюсера: актрисы Анжелина Джоли, Ума Турман, Кейт Бланшетт, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и Роуз Макгоуэн, модель и актриса Кара Делевинь. Вайнштейна даже исключили из Американской академии киноискусств, которая присуждает премию "Оскар".