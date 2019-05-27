Скандальные участники Евровидения 2019 выпустили совместный клип

Музыканты выпустили совместный клип, который записывали еще до Евровидения

Hatari и Башар Мурад / instagram.com/hatari_official

В Израиле отгремел песенный конкурс Евровидение 2019, победителем которого стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

Смотрите видео о результатах песенного конкурса Евровидение 2019:

Евровидение 2019: результаты шоу в одном видео

Теперь же участники от Исландии – группа Hatari, которая запомнилась зрителям Евровидения не только своим номером, но и провокацией в прямом эфире, выпустила новую песню, а также клип на нее, записанный с палестинским музыкантом Башаром Мурадом.

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Стоит отметить, что съемки клипа проходили в апреле, перед музыкальным конкурсом, в пустыне недалеко от Тель-Авива. В видео музыканты поют на исландском и арабском языке с флагом Палестины в руках. Башар Мурад пламенный борец за свободу Палестины, но живет в Восточном Иерусалиме. Музыкант имеет нетрадиционную ориентацию и популярен в ЛГБТ-сообществах по всему миру.

Смотрите клип группы Hatari и Башара Мурада KLEFI / SAMED:

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что результаты голосования могут аннулировать из-за нарушений участников. И через несколько дней организаторы конкурса опубликовали новый список с результатами голосования, где были внесены большие правки.

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