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Скандальный дуэт ANNA MARIA выпустил песню на украинском языке

Сестры Опанасюк представили украиноязычную версию композиции "My Road"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
ANNA MARIA
ANNA MARIA
Фото: instagram.com/annamariaduet

Участницы дуэта ANNA MARIA, которые ранее не признали аннексию Крыма, чем спровоцировали волну агрессии в свой адрес, презентовали украинскую версию песни "My Road". Напомним, что именно с этой композицией сестры Анна и Мария Опанасюк выступали в рамках Нацотбора на Евровидение-2019.

"Мы записали украинскую версию нашей песни My Road. Она называется "На світло". Здесь есть одна фраза, которую мы любим повторять по жизни, которая является символом, и которая имеет особую силу. Догадаетесь, какая?", – написали ANNA MARIA на своей странице в Instagram.

Публикация от ANNA MARIA (@annamariaduet)

Девушки добавили, что вскоре порадуют поклонников новым видео. "И еще новость – очень скоро появится клип на песню, которого мы очень ждем и каким хотим вас порадовать и даже удивить", – сообщили они.

В комментариях к видео пользователи отметили, что украинская версия трека звучит намного лучше оригинала. "Не ожидала, что украинская версия этой песни так зайдет", "Дякую за таку класну українську версію цієї пісні", "Українська версія супер! Дякую!! Гарне оформлення відео", "Супер!!! Це звучить навіть краще ніж англійською", – пишут слушатели ANNA MARIA.

Ранее Тина Кароль и "Бумбокс" представили клип на первую совместную песню "Безодня".

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