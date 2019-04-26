Скандальный дуэт ANNA MARIA выступит от Украины на российском конкурсе

Сестры отправятся в Россию представлять Украину на "Новой волне"

ANNA MARIA Фото: instagram.com/annamariaduet

Украинский дуэт сестер-близняшек ANNA MARIA, которые принимали участие в Нацотборе на "Евровидение 2019", представят Украину на международном песенном конкурсе "Новая волна". Конкурс состоится в России, а именно в городе Сочи в августе. Об этом стало известно на официальном сайте конкурса.

ANNA MARIA Фото: http://newwavestars.eu

В "Новой волне" будут принимать участие представители 15 стран, кроме сестер Украину будет представлять участник "Голосу країни" Тарас Присяжнюк. Отметим, что финалистов определили члены жюри, которыми стали российский певец Филипп Киркоров, композитор Игорь Крутой, режиссер Александр Ревзин и музыкальный продюсер конкурса Анастасия Мухина.

Напомним, крымский дуэт ANNA MARIA попали в большой скандал из-за своей позиции по поводу статуса Крыма. В интервью известному журналисту Роману Скрыпину девушки не смогли ответить на вопрос "Чей Крым?", а также отметили, что "Украина потеряла Крым". После этого интервью на сестер обрушилось огромное количество критики. Ко всему прочему, выяснилось, что родители артисток занимают крупные должности в оккупированном Крыму и имеют российское гражданство.

Позже девушки прокомментировали свое скандальное интервью.

Смотрите видео о всех деталях скандала, касающегося участия Украины в "Евровидении 2019":

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