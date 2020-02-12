Скандальный Оскар: киноакадемики не внесли Люка Перри в число тех, чью память почтили на церемонии

В видеоряде с фотографиями покойных голливудских звезд не было Люка Перри, Камерона Бойса и других

Люк Перри Фото: Getty Images

На 92-й церемонии вручения премий "Оскар-2020", как и каждый год, почтили память тех деятелей кино, которые ушли из жизни в течение последнего года. Так, под композицию Yesterday в исполнении Билли Айлиш на экране появился видеоряд с фотографими покойных голливудских звезд. Однако эта часть церемонии спровоцировала настоящий скандал. Зрители не заметили среди них Люка Перри, Камерона Бойса и других именитых актеров.

Смотрите подробности, как прошла церемония награждения премий "Оскар-2020":

18-летняя Билли Айлиш исполнила бессмертный хит, чтобы публично почтить имена тех голливудских звезд, которые ушли из жизни со времени последней премии.

Так, на экране появились фотографии 59 знаковых деятелей мирового кинематографа. Видеоряд начался с портрета легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который в 2018 получил премию "Оскар".

Весь мир проникся этой трогательной сценой, однако впоследствии зрители возмутились. Дело в том, что, по мнению пользователей социальных сетей, организаторы "Оскара-2020" исключили из перечня потерь для мирового кинематографа американского актера Люка Перри, который прославился благодаря своей роли в молодежном сериале "Беверли-Хиллз, 90210".

Отметим, что актер умер 4 марта 2019 года в результате инсульта на 52 году жизни. Поклонники отметили, что Люк Перри снимался в фильме, который номинирован на главную награду "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. Среди тех, кого организаторы обошли вниманием и 20-летний Камерон Бойс, который умер в июле от эпилептического приступа, Тим Конуэй, Майкл Дж. Поллард, Пегги Липтон.

"Люка Перри не было среди почитаемых? Он оказался буквально в одном из самых номинированных фильмов ночи! Неуважительно", "Ой! Не почтить Камерона Бойса и Люка Перри было большим ошибкам Академии", "Неужели Люка Перри отказались внести в слайд-шоу "In Memoriam" в то время, как фильм, в котором он появился, был номинирован 10 раз?", – отметили пользователи Сети.

Напомним, звезда канала Disney Камерон Бойс умер 7 июля в возрасте 20 лет. По словам родных парня, он умер во сне через приступ, который был спровоцирован длительной болезнью.

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