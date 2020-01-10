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Скандальный развод: Лолита Милявская выиграла первое дело в суде

Певица требует признать брак с Дмитрием Ивановым фиктивным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:01
Лолита Милявская
Лолита Милявская
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Российская певица Лолита Милявская, которая раскрыла подробности знакомства и совместной жизни с Дмитрием Ивановым, выиграла первое дело в суде. Отметим, что артистка разводится со своим пятым супругом, которого обвиняет в измене с Ольгой Кулиевой.

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Как сообщает Starhit, первое заседание суда прошло в пользу российской певицы. Отметим, что Лолита Милявская требует признать их брак фиктивным. Более того, она утверждает, что Дмитрий пользовался ее финансами и за ее деньги содержал любовницу.

"Иванов в конце прошлого года подал жалобу в Басманный суд Москвы на наш иск (о фиктивном браке, – ред.). Но недавно ее рассмотрели и благополучно отклонили. Сейчас материалы дела снова отправлены в мировой суд. Будем продолжать доказывать фиктивность его союза с Лолитой", – рассказывает адвокат певицы Сергей Жорин.

Лолита Милявская с экс-супругом Дмитрием Ивановым
Лолита Милявская с экс-супругом Дмитрием Ивановым
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Сам же спортсмен отрицает все обвинения и утверждает, что завел новые отношения уже после расставания со звездой. Более того, причиной развода он назвал нежелание Лолиты заводить совместных детей.

Напомним, что суд отказал артистке в официальном расторжении брака. После чего Лолита Милявская обнаружила на своем компьютере интимную переписку Дмитрия с его теперешней возлюбленной Ольгой. В свою очередь, тренер по сквошу написал заявление в полицию о взломе электронной почты и социальных сетей. Оказалось, что хакеры привязали к его аккаунту номер телефона, который принадлежит именно Лолите. Певица отрицает свою причастность к взлому и утверждает, что ее бывший супруг сам оставил открытый аккаунт на ее компьютере.

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