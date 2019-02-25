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Скандальный режиссер Спайк Ли необычным образом потроллил победителей "Оскара"

Режиссер демонстративно хотел покинуть зал, а потом напился

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Спайк Ли
Спайк Ли
Фото: AFP

Скандальный режиссер Спайк Ли наконец-то в этом году получил долгожданный "Оскар" за фильм "Черный клановец". Статуэтку он получил за лучший адаптированный сценарий и Спайк Ли немножко обиделся на то, что не получил "Оскар" за лучший фильм или режессуру.

Когда был объявлен победитель в номинации "Лучший фильм" – "Зеленая книга", то Спайк Ли разозлился и сначала он махал руками, а затем и вовсе попытался демонстративно покинуть зал. Однако, у дверей Спайка остановили и настоятельно попросили вернуться.

Спайк Ли и Барбара Стрейзан
Спайк Ли и Барбара Стрейзан
Фото: AFP

Все же недовольство результатом "Оскара" режиссер Спайк Ли решил скрасить иным способом – напился. Более того, общаясь с журналистами за кулисами "Оскара", режиссер отметил: "Это уже шестой мой бокал шампанского – ну, вы понимаете, почему".

Когда его спросили о реакции на победу "Зеленой книги", Спайк Ли сначала прихлебывал шампанское со словами "дайте-ка сделаю еще глоточек", а потом просто сказал: "Следующий вопрос!".

Напомним, статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли. За победу в номинации "Лучший фильм" также боролись такие картины, как "Рома" режиссера Альфонсо Куарона, "Рождение звезды" режиссера Брэдли Купера, "Фаворитка" режиссера Йоргоса Лантимоса, "Черный клановец" режиссера Спайка Ли, "Власть" режиссера Адама Маккея, "Черная пантера" режиссера Райана Куглера, "Богемная рапсодия" режиссера Брайана Сингера.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" уже писал о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар 2019".

Также мы писали о том, как проходила подготовка 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". На месте события работали известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

Стоит отметить и то, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

Смотрите видео о том, как проходила подготовка кинопремии "Оскар 2019":

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Источник: Сегодня
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