Скандальный танцор Сергей Полунин попал в базу сайта "Миротворец"

Бывший украинский танцор оказался в "чистилище" из-за смены гражданства

Сергей Полунин. Фото: instagram.com/sergeipolunin

Скандально известный украинский танцор Сергей Полунин, который стал гражданином России, попал в базу сайта "Миротворец". В "чистилище" балерун оказался после того, как сменил гражданство.

"Бывший украинский танцор Сергей Полунин получил паспорт России (страна-агрессор) и российское гражданство", – сказано на сайте "Миротворца".

Сергей Полунин в базе "Миротворца" Фото: myrotvorets.center

Напомним, что скандал вокруг украинского танцора Сергея Полунина начался после того, как балерун, который родился в Херсоне, неожиданно заявил, что "видит в президенте РФ Владимире Путине свет еще с детства". Артист считает, что в некоторых частях мира СМИ относятся к Путину несправедливо.

Чуть позже он опубликовал фото, на котором демонстрирует у себя на груди татуировку с изображением Путина. Более того, Полунин заявил, что "благодарен Путину за добро".

Позже артист показал еще одно фото с татуировкой. На этот раз на правой руке в виде герба России. К слову, ранее журналисты дозвонились не тому Сергею Полунину, пытаясь получить комментарий по поводу неоднозначного поведения украинского танцора балета.

Также напомним, что в июле в базу сайта "Миротворец" попала певица Анна Семенович. Артистка посещала Крым и выступала в оккупированном Донецке.