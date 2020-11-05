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Скарлетт Йоханссон и Колин Джост "спланировали свадьбу за несколько недель": новые детали венчания

Сегодня, 14:30

Карантин не стал помехой планам влюбленных

В конце октября голливудская звезда Скарлетт Йоханссон в третий раз вышла замуж и ее супругом стал американский комик и сценарист Колин Джост. Свадьба прошла скромно, а церемония была закрытой. Но все же изданию People удалось узнать засекреченные подробности.

Особенное для пары мероприятие прошло в роскошном особняке Скарлетт Йоханссон в деревне Палисейдс в штате Нью-Йорк. В связи с мерами безопасности, на закрытом мероприятии присутствовали ближайшие родственники и друзья. Хотя влюбленные обручились еще в 2019 году, планирование свадьбы прошло экспромтом – всего за пару недель.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост
Скарлетт Йоханссон и Колин Джост
Фото: Getty Images

"Они планировали свадьбу всего за несколько недель. Присутствовали только близкие друзья и семья. Они хотели провести тихую, приватную церемонию, и сделали это", – поделился с изданием People источник.

"Оскар-2020": Скарлетт Йоханссон и Колин Жост на красной дорожке
"Оскар-2020": Скарлетт Йоханссон и Колин Жост на красной дорожке
Фото: Getty Images

Для Скарлетт Йоханссон это уже третий брак. Ранее, дважды номинированная на "Оскар" актриса была замужем за актером Райаном Рейнольдсом и французским бизнесменом Романом Дориаком. В браке с Романом Дориаком у Скарлетт Йоханссон родилась дочь, которую они воспитывают.

Ранее мы сообщали, что Скарлетт Йоханссон сыграет новую невесту Франкенштейна.

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