Скарлетт Йоханссон могла покинуть кино из-за сексуальной объективизации

В актрисе видели лишь образ горячей красотки

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон, которая возглавила список самых высокооплачиваемых актрис года, призналась, что хотела бросить кинокарьеру. По словам звезды, создатели фильмов видели в ней лишь образ сексуальной красотки, с чем самой Скарлетт было очень трудно бороться.

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Скарлетт Йоханссон откровенно рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась в начале своей карьеры.

"В 20 лет и даже в подростковом возрасте, когда я только начала сниматься, я осознала, что стала гиперсексуализированной в глазах людей. Всем это казалось нормальным, но оно очень сильно отличалось от моих внутренних ощущений", – сказала звезда киновселенной Marvel в интервью для The Hollywood Reporter.

Актриса добавила, что такой сексуализированный образ является делом рук мужчин, работающих в киноиндустрии. Она также думала о том, чтобы бросить карьеру в кино и не сниматься в фильмах, так как желаемые роли не получала.

"Я не понимала, как избавиться от амплуа наивной красотки или роковой женщины, потому что это совсем не то, чего я хотела. Я думала, может, мне нужна другая работа в этой отрасли, более удовлетворяющая. В плане ролей казалось, что идти некуда", – вспоминает Йоханссон.

Накануне появился постер, раскрывший дату премьеры фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон.

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