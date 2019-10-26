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Скарлетт Йоханссон о помолвке: "Это было как в фильмах!"

Актриса обручилась со своим возлюбленным мае 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:21
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Фото: Getty Images

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост обручились в мае этого года. Звездная пара держит в тайне личную жизнь, однако, спустя полгода после того самого счастливого дня, звезда фильмов Marvel рассказала о помолвке.

О романах знаменитостей смотрите в ролике:

Недавно Скарлетт Йоханссон принимала участие в телешоу Эллен Дедженерис. Там актриса впервые откровенно заговорила о том, как любимый сделал ей предложение руки и сердца.

"Он меня просто сразил! Все было так круто, как в фильмах про Джеймса Бонда! И в то же время, так романтично… Он ухитрился скрыть от меня всю свою подготовку к этому… Это был совершенно особенный момент. Знаете, когда кто-то говорит вам, что хочет провести с вами весь остаток своей жизни, так чудесно, так восхитительно", – вспоминает знаменитость.

Колин Жост и Скарлетт Йоханссон
Колин Жост и Скарлетт Йоханссон
Фото: AFP

Она добавила, что Колин "невозможно обаятельный", романтичный, умный и она просто "тает" перед ним.

Добавим, что сам Колин Жост ранее признался, что его друзья отговаривали его от брака с актрисой: "Мои друзья, которые женаты уже более пяти лет, просили меня не торопиться с браком и отговаривали заводить детей".

Ранее стало известно, что Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года.

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