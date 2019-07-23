Скарлетт Йоханссон похвасталась помолвочным кольцом за 400 тысяч долларов: фото

Голливудская актриса в третий раз выходит замуж

Скарлетт Йоханссон Фото: Getty Images

В мае этого года голливудская актриса Скарлетт Йоханссон обрадовала фанатов неожиданной новостью – она выходит замуж за американского комика Колина Жоста. Отметим, что для кинозвезды это уже третий брак, а для Колина – первый. Пара живет вместе с 2017 года.

Все подробности о помолвке Скарлетт Йоханссон смотрите в нашем сюжете:

Хотя о помолвке стало известно уже давно, Скарлетт Йоханссон показала роскошное кольцо совсем недавно, а именно во время презентации нового фильма "Черная вдова" на фестивале Comic Con. Помолвочное кольцо впечатляет своей стоимость и красотой – 11-каратные овальные бриллианты за 400 тысяч долларов.

Помолвочное кольцо с бриллиантами Фото: AFP

Это уже не первый раз, когда женихи актрисы делают столь щедрые подарки - в 2008 году актер Райан Рейнольдс, который был первым мужем, подарил звезде "Мстителей" кольцо с 3-каратным бриллиантом.

Ранее сообщалось, что студия Marvel выплатит Скарлетт Йоханссон рекордный гонорар за участие в сольном фильме, посвященном Черной вдове. Речь может идти о сумме в 25 миллионов долларов.

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