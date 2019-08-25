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Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года

В 2019 году ее доход составил 56 миллионов долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:33
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Фото: Getty Images

Скарлетт Йоханссон, которая выходит замуж в третий раз, стала самой высокооплачиваемой актрисой года по версии журнала Forbes. Согласно обнародованным данным, в 2019 году доход Йоханссон составил 56 миллионов долларов. Отметим, что только за роль Черной вдовы в последних "Мстителях" Скарлетт получила 35 миллионов долларов.

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Второе место рейтинга заняла колумбийская актриса София Вергара с 44,1 миллионами долларов. На третьем месте оказалась Риз Уизерспун, которая заработала 35 миллионов долларов.

Отметим, что Скарлетт Йоханссон возглавляет ТОП самых богатых актрис второй год подряд. В минувшем году звезда заработала в кино всего на 15,5 миллиона меньше.

Скарлетт Йоханссон на премьере "Мстителей"
Скарлетт Йоханссон на премьере "Мстителей"
Фото: AFP

Накануне мы писали о том, что Marvel Studios объявила официальную дату релиза фильма о Черной вдове, роль которой вновь исполнит Скарлетт Йоханссон. Картина выйдет на экраны 1 мая 2020 года. 

Ранее Forbes назвал самых богатых рэперов в мире.

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