Скарлетт Йоханссон в откровенном платье и с новым бойфрендом пришла на "Эмми-2018"

Актриса выбрала наряд от Balmain

Скарлетт Йоханссон. Фото: AFP

В понедельник, 17 сентября, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения престижной телевизионной премии "Эмми". На красную дорожку вышли знаменитые актеры и актрисы, а также модели.

33-летняя Скарлетт Йоханссон вышла в свет в белоснежном платье с глубоким декольте и большим разрезом от Balmain. Компанию на красной дорожке актрисе составил ее возлюбленный, 36-летний сценарист Колин Жост.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост Фото: AFP Скарлетт Йоханссон и Колин Жост Фото: AFP Скарлетт Йоханссон и Колин Жост Фото: AFP Скарлетт Йоханссон и Колин Жост Фото: AFP Скарлетт Йоханссон и Колин Жост Фото: AFP 1/5

Впервые пара появилась вместе на светском мероприятии в декабре 2017 года, после того, как стало известно, что Скарлетт развелась со своим вторым супругом Роменом Дориаком. Отметим, что в браке с Роменом актриса родила дочь в 2014 году. Скарлетт также приписывали романы со многими известными артистами, среди которых Марк Уолберг, Джастин Тимберлейк, Джаред Лето, Бенисио дель Торо и другими.

Напомним, Сегодня.Lifestyle сделал подборку десяти лучших нарядов знаменитостей на красной дорожке премии "Эмми-2018". Любое крупное мероприятие в Голливуде – лишний повод для звезд принарядиться и "засиять" на красной дорожке в запоминающемся наряде.

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