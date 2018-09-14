"Скажена пісня": Потап и Олег Винник спели дуэтом

Поклонникам очень понравился эксперимент артистов

Потап и Олег Винник. Фото: instagram.com/realpotap и instagram.com/olegg.vynnyk

Знаменитый украинский продюсер Потап и повелитель "волчиц", популярный певец Олег Винник неожиданным образом спели дуэтом. Артисты записали саундтрек к фильму "Скажене Весілля". Новая композиция называется "Найкращий день".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 13 Сен 2018 в 10:26 PDT

Подписчики уже успели оценить оригинальный и неожиданный дуэт: "Супер! Ще й на українській, дуже сподобалось!", "Аааааа ... улётная песня", "Супер, скажена пiсня", "Прикольно. Очень и очень!", "Потап і Винник це неочікувано", "Супер отпадно вышло))С нетерпением жду фильма", "Удивили так удивили, получилось нереально круто. Потап feat. Олег Винник теперь в этой жизни я видела все", – написали в комментариях удивленные подписчики.

Напомним, Потапа и Настю Каменских заподозрили в совместном отдыхе, а Олег Винник тм временем покорил сеть новыми фото из спортзала. "Мрію, щоб спорт став не просто "трендом", але й способом якісного життя кожного! Тренуйтесь, працюйте, кохайте, подорожуйте та усміхайтесь", – написал певец.