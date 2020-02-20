Скажите Cheese! MONATIK, Тоня Матвиенко и другие звезды, которые исправили улыбки

Знаменитости призывают не бояться работать над своей внешностью

Их жизнь и их самих публика рассматривает под микроскопом. Они сияют на красных дорожках, постоянно оказываются под прицелами фотокамер и просто не имеют права выглядеть плохо. Тем более идеальной должна быть их улыбка. Предлагаем узнать, к каким жертвам пришлось прибегнуть селебретис, чтобы ее получить. А в конце материала можно посмотреть видео, в котором собраны кадры "до и после" изменений.

MONATIK

Певец MONATIK Фото: Facebook-страница MONATIK

Улыбаться на все 32 – обычное дело для любой звезды. Трудно поверить, что несколько лет назад известный "ритмолов" страны не мог себе этого позволить.

"У меня были такие зубы шахматиста. Вот я не мог улыбаться широко. Я всегда как-то так, в себя. И мне хотелось улыбку, очень хотелось. При первой же возможности, благо, что профессия позволила заработать, я пошел и сделал улыбку. Чтобы улыбаться миру!", – вспоминает артист.

Наталья Холоденко

Психолог Наталья Холоденко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Звездный психолог и телеведущая около трех лет занимается своими зубами, носила брекеты и капы, чтобы исправить неправильный прикус. Наталья признается, что был дискомфорт, но она рада, что решилась на изменения.

"Это процесс длительный, но он стоит того на самом деле. Очень многие пишут о том, что я стала красивее, потому что я похудела, но я стала красивее (лицо) благодаря тому, что я изменила положение зубов. И правда, оно меняет положение челюстей, оно дает более пропорциональное выражение лица, это как 10 пластик на самом деле! У меня вот эти носогубные складки, которые закалывают, оно все разошлось", – признается Холоденко.

Тоня Матвиенко

Певица Тоня Матвиенко Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Но если Наталья носила брекеты больше для здоровья, то певица Тоня Матвиенко занималась исключительно эстетикой своих зубов. Звезда была убеждена, что ее зубы способны оттолкнуть от нее людей, поэтому лишний раз просто стеснялась заговорить.

"Это был мой комплекс. Я очень редко улыбалась из-за этого. Это сковывает", – говорит Тоня.

Чтобы покончить раз и навсегда со своей фобией, исполнительница поставила брекеты, которые носила четыре года. И вуаля!

Андре Тан

Дизайнер Андре Тан Фото: instagram.com/andre_tan_official

"В детстве во дворе у меня была кличка "голливудская улыбка", потому что я всегда улыбался", – делится дизайнер. Но знаменитость говорит, что его улыбка была не такой уж идеальной. Зубной камень, неправильный прикус и желтизна зубов – это то, что так мечтал исправить украинский гуру моды. Стоматологи боялись браться за лечение, считая ситуацию безнадежной.

Однако Андре нашел врача и преодолел страх. Благодаря брекетам, а позже и винирам он оправдал свое детское прозвище и стал обладателем по-настоящему "голливудской улыбки".

Alyosha

Украинская певица Alyosha Фото: instagram.com/alyoshasinger

Не побоялась изменить свою улыбку в 32 года и певица Alyosha.

"Я поняла, что устала постоянно думать во время съемок и фотосессий о своей "рабочей" стороне. Я артист и хочу прежде всего сосредоточиться во время выступлений только на том, чтобы дарить зрителю удовольствие от музыки и своих песен", – говорит Alyosha.

Брекеты звезда носила чуть больше года и только "Зірковому шляху" решила рассказать, что пережила за это время.

"Меня просили немного еще поносить, но, когда много концертов подряд, у меня просто губы – это была сплошная рана. Поэтому я сказала, что я буду капу носить, еще и на ночь надевать хоть два года еще, пожалуйста, только снимите, я уже не могу. И меня пожалели. Сейчас уже психологически, очень открыто, очень спокойно можно улыбаться на все 32. Поэтому это большое счастье", – делится Alyosha.

Эволюция улыбок звезд:

Ранее мы также писали, что MONATIK стал единственным украинским артистом, которого пригласили на церемонию награждения.

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