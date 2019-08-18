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Сказочная! Даша Астафьева устроила чувственную фотосессию на крыше здания

Черно-белыми снимками певица поделилась в своем Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:16
Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Актриса, певица и модель Даша Астафьева, которая недавно представила видео на песню "Основной инстинкт", взорвала сеть откровенной фотосессией на крыше. Артистка снялась в необычном образе, аа фотографиями поделилась с поклонниками на странице в Instagram.

Зачем Даша Астафьева спустилась в киевское метро, смотрите в сюжете:

На черно-белых кадрах Даша Астафьева запечатлена в наряде из черных перьев, который гармонично сочетался с темными волосами певицы.

INSTAGRAM

"Скажи мне, кто твоя крыша, и я скажу, сколько в тебе этажей..", – коротко подписала один из постов Астафьева.

INSTAGRAM

Фолловерам Даши ее загадочная, но в то же время чувственная фотосессия пришлась по душе. "Как же волшебно!", "Даша,очень нежны и очень таинственны вы здесь!", "Потрясающе красиво", "Вы такая сказочная", – пишут пользователи в комментариях.

INSTAGRAM

Не так давно мы рассказывали, что сменившую образ Дашу Астафьеву в сети сравнили с Настей Каменских.

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фотосессия Даша Астафьева
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