Сказочная! Даша Астафьева устроила чувственную фотосессию на крыше здания
Черно-белыми снимками певица поделилась в своем Instagram
Актриса, певица и модель Даша Астафьева, которая недавно представила видео на песню "Основной инстинкт", взорвала сеть откровенной фотосессией на крыше. Артистка снялась в необычном образе, аа фотографиями поделилась с поклонниками на странице в Instagram.
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На черно-белых кадрах Даша Астафьева запечатлена в наряде из черных перьев, который гармонично сочетался с темными волосами певицы.
"Скажи мне, кто твоя крыша, и я скажу, сколько в тебе этажей..", – коротко подписала один из постов Астафьева.
Фолловерам Даши ее загадочная, но в то же время чувственная фотосессия пришлась по душе. "Как же волшебно!", "Даша,очень нежны и очень таинственны вы здесь!", "Потрясающе красиво", "Вы такая сказочная", – пишут пользователи в комментариях.
Не так давно мы рассказывали, что сменившую образ Дашу Астафьеву в сети сравнили с Настей Каменских.
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