Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

Украинская певица вышла замуж в Италии

Свадьба Алины Гросу Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Алина Гросу, которая 1 июня официально стала женой в Москве, отгуляла со своим новоиспеченным мужем Александром пышную свадьбу в итальянском городе Абано-Терме.

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Роскошную церемонию бракосочетания, которая была оформлена в венецианском стиле, посетили звезды украинского шоу-бизнеса – крестная мама невесты Ирина Билык, экс-супруг дивы Дмитрий Коляденко, певцы Павел Зибров и Виталий Козловский, а также ведущая Катя Осадчая. В Instagram уже появились первые фото важного в жизни Алины торжества.

Свадьба Алины Гросу и Александра в Италии Фото: Instagram.com

Алина Гросу отгуляла свадьбу в Италии Фото: Instagram.com

"Совет да любовь", – пожелала своей крестнице именитая певица Ирина Билык в Instagram.

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Стоит отметить, что невеста выглядела потрясающе, сменив два роскошных свадебных платья. Во время первой официальной части певица облачилась в пышное белое платье, усыпанное тонким кружевом. Свой образ принцессы Гросу дополнила длинной фатой и короной.

Невеста Алина Гросу и Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha

Ближе к окончанию вечера юная невеста переоделась в более удобное платье золотистого оттенка с глубоким декольте и длинной накидкой на плечах.

Ранее сеть взорвала новость о том, что ведущий Дмитрий Комаров женился на победительнице "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко.

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