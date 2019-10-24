Скелеты в шкафу Деми Мур: какие секреты актрисы раскрыла в своих мемуарах

Актриса выпустила биографическую книгу

Признание Деми Мур в мемуарах ее биографической книги произвели эффект бомбы, которая взорвалась. Если всего, что актриса рассказала в своей книге – правда, то на ее судьбу припало множество испытаний. Что рассказала в своих мемуарах и почему была так откровенна? Далее в нашем материале.

О тяжелом детстве и юности Деми рассказывала и раньше. Бедность и мама-алкоголичка – не единственное испытание девочки. О том, что в 15-летнем возрасте девочку изнасиловал знакомый, предварительно заплатив ее маме 500 долларов, решилась признаться только теперь.

Деми Мур Фото: Getty Images

"Этот мужчина спросил меня тогда: "Как оно – быть проституткой матери за 500 долларов?". Я тогда почувствовала, что меня предали. Не думаю, что это легко ей далось. Но она все же его пустила и навредила мне", – призналась звезда.

Назвала она и имя насильника – им оказался владелец дорогого ночного клуба Лос-Анджелеса. Но оправдаться или объяснить свой поступок он уже не сможет, он умер в конце девяностых годов. После этого она не смогла больше доверять мужчинам и перед первой свадьбой с музыкантом Фредди Муром отомстила за все обиды, изменив ему с незнакомым мужчиной. Но даже не это признание вызвало громкий резонанс и поставило под угрозу карьеру и семейную жизнь еще одной голливудской звезды. Их историю называли потрясающей! В 2005-м году 42 летняя секс-символ Голливуда вышла замуж за 27 летнего актера Эштона Кутчера. Это был ее третий брак и со стороны она выглядела очень счастливой.

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Но только после выхода автобиографической книги все узнали, в каком аду она тогда находилась. Оказалось, что Деми была беременна от актера. Влюбленные даже придумали имя для девочки, но знаменитость потеряла ребенка на шестом месяце беременности. Но не это разрушило их брак, а неприличное предложение со стороны молодого супруга. Со слов Мур, Эштон склонял ее к сексу втроем. А когда она на это согласилась, боясь потерять его, Кутчер начал гулять.

Деми Мур с Эштоном Кутчером Фото: Getty Images

Такие признания сильно навредили самому актеру и его супруге Миле Кунис, которая всегда утверждала, что ее муж – самый лучший на свете.

Зачем Деми все это рассказала – ради денег или славы? Нет! Актриса утверждает, что с помощью книги смогла освободиться от скелетов в шкафу и теперь ей стало легче.

Напомним, что недавно дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур призналась в попытке суицида.

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