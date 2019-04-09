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Скичко – гей, а Ефросинина сделала пластику: самые странные слухи о звездах

Звезды рассказала о самых невероятных сплетнях о себе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:21
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Поклонники и журналисты всегда интересуются личной жизнью знаменитостей, особенно если они сами о ней почти ничего не рассказывают. Однако не все звезды могут выдержать то, что о них иногда пишут в сети и СМИ! Какие сплетни сопровождают знаменитостей по жизни, они рассказали в программе "Зірковий шлях".


Нелепые слухи о звездах – "Зірковий шлях"

Наталья Могилевская признается – понимает, что слухи и домыслы это часть профессии артиста: "Люди настолько хотят, чтобы у их любимого артиста что-то происходило в жизни, что часто журналисты этим пользуются и придумывают истории".

Певица жалуется, что журналисты и поклонники приписывали ей романы чуть ли не с каждым мужчиной, с которым она появлялась на публике: "Каждый мужчина, с которым я танцевала или пела, или играла на гитаре, у меня обязательно был с ним роман. И никого не волновало, что у них есть семьи, новорожденные дети. А также, что у меня была семья".

Могилевская вспоминает, что в период сотрудничества с Владом Ямой, когда она была замужем за бизнесменом Егором Долининым, СМИ писали, что у нее роман с танцовщиком, и именно это стало одной из причин разрушения ее отношений с мужем: "Количество статей о том, что у нас был роман с Владом Ямой было такое огромное, что… Ну реально, сначала он пошел танцевать с молодой прекрасной танцовщицей мне назло, а потом.. Мне кажется, что это доверие не было восстановлено. Он реально начал сомневаться, нет ли у нас романа".

Маша Ефросинина показала забавный танец
Маша Ефросинина показала забавный танец
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина ежедневно читает о себе какие-то глупости. То ее обвиняют в том, что она удалила комочки Биша, то увеличила губы, то что-то себе подколола. На такие предположения подписчиков в социальной сети женщина реагирует с юмором.

И случился в жизни Маши случай, когда ей было не до шуток. То, в чем ее обвинили 15 лет назад, не влезало ни в которые и ворота: "Когда я родила Нану, очень трудно ее носила, очень мне было плохо, почти всю беременность пролежала вообще в горизонтальном положении. Сильно похудела на 17 кг. Самое ужасное, что я слышала, это то ... То есть ты рожаешь, ты переживаешь свои какие-то сложные периоды в жизни, а потом например люди говорят: "Да нет, это ей суррогатная родила, а она липосакцию сделала, это же понятно. На 9 месяцев пропала, липосакцию сделала, а ребенка ей родила суррогатная". И ты думаешь – господи, люди ...".

Самые нелепые слухи о Джамале, Александре Скичко, травести-диве Монро и других звездах смотрите в сюжете "Зіркового шляху".

Напомним, Наталья Могилевская переехала из Киева в другой город.

Ранее Маша Ефросинина показала яркий и стильный образ.

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