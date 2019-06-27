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Александр Скичко показал удостоверение кандидата в народные депутаты

Ведущий будет баллотироваться от партии "Слуга Народа"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Александр Скичко
Александр Скичко
Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Известный украинский ведущий Александр Скичко, который будет баллотироваться в Верховную Раду, получил удостоверение кандидата в народные депутаты. 

Александр Скичко идет в политику. Все подробности:

Ведущий Евровидения-2017 на своей странице Insatgram опубликовал снимок, на котором он позирует с официальным документом в руке.  

Отметим, что Александр Скичко присоединится к команде президента Зеленского "Слуга народа" и будет баллотироваться в парламент по 197 округу в Черкасской области.

Скриншот из соцсети

"Теперь официально! Я – зе кандидат в народные депутаты от политической партии "Слуга народа". 197 округ, родные Черкассы", – написал шоумен. 

Также Скичко назвал причину, по которой решил идти в парламент – ему надоели пустые обещания чиновником и он теперь сам хочет решать важные проблемы в нашей стране. Ведущий добавил, что президенту Владимиру Зеленскому в настоящее время действующие депутаты мешают работать и добиваться поставленных задач.

Подписчики Александра новость приняли неоднозначно. В комментариях к видео украинцы разошлись во мнениях: кто-то поддержал новоизбранного политика, а кто-то назвал его инициативу "попыткой пропиариться".

Ранее в эксклюзивном интервью Александр Скичко рассказал о жизни ведущего.

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