Сколько Меган Маркл и принц Гарри смогут зарабатывать в Instagram: названа сумма

Реклама на официальной странице принесет герцогам крупную сумму

31 марта 2020 года свершится исторический момент – члены королевской семьи принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально сложат полномочия монархов. Сразу после выхода из семьи герцоги Сассекские лишатся своих титулов и полностью будут сами себя обеспечивать.

Журналисты западного издания The Sun подсчитали, сколько Меган Маркл и принц Гарри смогут заработать благодаря своей официальной страничке в Instagram. За последний месяц количество подписчиков у герцогов возросло на 10%. На данный момент их страница насчитывает более 11 миллионов фолловеров. Такая популярность на просторах социальных сетей вполне может обеспечить потребности семьи.

Благодаря одному только рекламному посту супруги смогут наполнить свой семейный бюджет на 85 тысяч фунтов стерлингов, что составляет более 2,5 миллионов гривен. Стоит заметить, что публикации на странице герцогов Кембриджских оценивают вдвое дешевле.

Меган Маркл прокомментировала переезд из Великобритании в Канаду:

Ранее было объявлено, что пара больше не будет использовать государственные средства или свои титулы. Однако сообщается, что Гарри и Меган будут по-прежнему известны как герцог и герцогиня Сассекские, граф и графиня Дамбартон, а также барон и баронесса Килкил. Представитель пары подчеркнул, что Гарри остается шестым в очереди на трон.

В настоящее время Букингемский дворец находится в процессе принятия решения относительно того, могут ли Гарри и Меган использовать слово "королевский" для брендинга. Обсуждения продолжаются, и любые изменения будут объявлены, когда Гарри и Меган создадут свою новую некоммерческую организацию. Более подробная информация об этом будет оглашена позже.

Напомним, сестра Меган Маркл заявила, что герцогиня намеренно испортила день рождения Кейт Миддлтон.

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