Сколько украинские звезды тратят денег в месяц: откровенные признания

Джамала, Тарас Тополя, Маша Ефросинина и другие звезды признались, сколько денег тратят в месяц

Сколько ни работай, а их все мало. Оказывается, вопрос о том, куда деваются деньги, также знаком успешным и знаменитым артистам. В эфире программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина" по будням в 9:30, звезды рассказали о своих месячных бюджетах.

Супруги Alyosha и Тарас Тополя воспитывают двоих детей, и именно с ними, говорит солист группы "Антитела", связана большая статья расходов в семье.

Тарас Тополя и Alyosha с сыновьями Фото: instagram.com/tarastopolia

"Например, это поход в субботу в шопинг-молл. Ты просто достаешь карточку и пикаешь, пикаешь. Затем тебе приходит минус N десятков тысяч гривен", – говорит Тарас Тополя в интервью "Зірковому шляху" и добавляет, что транжирой себя не считает, а ко всем покупкам относится взвешенно. И если и тратит кругленькую сумму на детей, то только для их пользы. А одним из самых последних капиталовложений семьи стала домашняя библиотека, для которой часть детских книг приобрели, а часть перевезли из библиотеки матери певца. В общей сложности, в месяц семья Тополи тратит где-то две тысячи долларов.

Три тысячи долларов – столько в среднем требуется семье Джамалы в месяц. При этом даже эти расходы супруги делят на двоих. На себя певица тратит немного – в одних босоножках может проходить пять лет. Джамала с мужем и сыном Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Я не покупаю очень часто обувь. Потому что если у меня есть достаточно, то не буду покупать такие же, – говорит Джамала. – Муж отвечает за полный холодильник. Какие-то детские вещи покупаю я, но не очень часто".

Маша Ефросинина экономит на вечерних платьях, потому что ее статус позволяет принимать их в подарок. Зато раскошеливается на достаточно банальные вещи – оплату счетов и обучение детей. Сколько это получается в месяц, Ефросинина умалчивает, мол, все можно посмотреть в декларациях.

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Муж телеведущей Тимур Хромаев действительно исправно заполняет ежегодные декларации, из которых видно, что у супругов задекларированы квартиры, земельные участки, картины, автомобили и ювелирные изделия.

Расходы на еду и одежду – основные в бюджете дизайнера Жана Грицфельдта. Сейчас в месяц он тратит около трех тысяч долларов. Свою расточительность Жан списывает на... ретроградный Меркурий.

"Зимой ты больше покупаешь себе мороженого, заедаешь этот ретроградный Меркурий. Когда немножко депрессия, когда надо себя побаловать какой-то новой одежкой от Жан Грицфельдт. Это немножко больше расходы. Но, если сесть на диету, то можно и в тысячу уложиться", – рассказал дизайнер в эфире телеканала "Украина".

Певица Гайтана откровенно заявляет: она – транжира. Еда, товары для дома – вот первое, куда пускается семейный бюджет.

Певица Гайтана Фото: instagram.com/gaitanamusic

"Я такая транжира, всегда трачу деньги. Что-то покупаю в интернете, всегда что-то мне нужно. Я не могу сказать, что покупаю себе бриллианты или меха какие-то. Нет, это обычные вещи, – убеждает певица, правда, ее муж постоянно спрашивает, куда делись деньги, поэтому чтобы не быть голословной, Гайтана придумала завести специальный список, куда записывает все свои расходы. – Мне кажется, все женщины должны вести такой подробный список, чтобы показать мужу, куда идут деньги. Потому что они даже не понимают, куда деньги могут идти, но у них есть еда, туалетная бумага, все эти вещи, которые очень важны".

В тандеме Екатерины Кухар и Александра Стоянова именно муж отвечает за семейный бюджет. Все цифры расходов Стоянов держит в голове.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Если честно, я даже на некоторые проекты не делаю бизнес-планы, просто в мозгу просчитываю и понимаю, что он убыточный, нулевой или прибыльный. И так я работаю, никаких четких просчетов. Но я к этому иду", – признался Александр Стоянов в "Зірковому шляху".

Свести в конце месяца дебет с кредитом для Снежаны Егоровой – не большая работа. Потому что каждый из 30 дней она тщательно фиксирует в своей "амбарной книге".

"Сколько я зарабатываю, сколько трачу, куда именно. Я каждый месяц подвожу баланс. Если бы такого не было, то, наверное, я бы уже давно обанкротилась", – уверяет Снежана Егорова. Вкладывает деньги она сейчас не в дома или машины, а в путешествия. Женщина до сих пор вспоминает незабываемое путешествие в Америку, когда посещала свою дочь.

Ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич тоже в свое время выбрал путешествие вместо нового автомобиля.

Анатолий Анатолич и Юла Фото: Иван Марчук

"Путешествовать с детьми, еще и за океан – это дорого. Но главное, что я всегда стараюсь донести – не считать эти затраты, как что-то лишнее, вне вашего бюджета, а наоборот считать это инвестицией в будущее ваших детей, в их образование, воспитание. Поэтому это важные расходы", – прокомментировал Анатолий Анатолич в интервью каналу "Украина".

Напомним, ранее мы рассказывали об автомобилях звезд: на чем передвигаются MONATIK, Потап и Дорофеева.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться